Bayram tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası yaşandı, 5 kişi öldü

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan 5 kişi hayatını kaybetti, 1421 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram tatilinin 1'inci günü olan 15 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin yaralandığını duyurdu.

407 bin araç denetlendi

Bakanlık ayrıca 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar, 42 bin 720 araca ise çeşitli eksikliklerden işlem yapıldığını kaydetti.

Son olarak yapılan duyuruda, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerine yer verildi.