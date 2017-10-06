Beştepe'de kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüştü. Erdoğan'ın resmi programında yer almayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Söz konusu toplantı, İstanbul ve Düzce'deki istifaların ardından başka bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği yönündeki iddiaların ardından gerçekleşti.
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