Bilgiler Amerikan Jeoloji Servisi’nden alındı: Türkiye için yeni deprem haritası

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı, interaktif bir Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirdi.

Sosyal medya hesabından uygulamayı anlatan Kutoğlu, "Sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlamış olduğumuz deprem bilgi sistemi uygulamamız birinci Fazı hizmete girdi. Hiçbir ücret ödemeden https://deprembis.com.tr/v2/index.html adresinden zemin durumunuzu öğrenebilirsiniz" diye yazdı.

İkinci aşamada faylar görülebilecek

Ayrıca fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Zemin bilgilerini sorgulama birinci faz. İkinci fazın üzerinde şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada, vatandaşlar hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu görebilecekleri şekle getireceğiz. Bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.