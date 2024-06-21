SON DAKİKA DEPREM: AFAD açıkladı... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
SON DAKİKA DEPREM: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son depremi duyurdu. Akdeniz'de saat 09.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Deprem nerede oldu, deprem mi oldu" sorularının yanıtları son depremler listesiyle yanıt buluyor.
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Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberini duyurdu. Akdeniz'de saat 09.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.
Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri güncel verilerle duyuruyor.