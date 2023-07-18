Bisikletlinin ölümünde asıl sürücü yerine başkası teslim oldu; polis zanlıyı arıyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün sabah saatlerinde Kartal yönüne giden 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarpmıştı.

Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu. M.C.Ç.'nin sorgusunda, Güzelgün'ün yaralı olduğunu düşünerek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, ifadeler ve çevredeki MOBESE kameralarını da inceleyerek, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığını belirledi.

Kimliği belirlenen asıl firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan ekipler, araçta yaptıkları incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde buldu.