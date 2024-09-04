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Bolu'da aynı şirkete üçüncü kez 'çevreyi kirletmek'ten ceza

Bolu'da daha önce iki kez çevreyi kirlettiği için ceza kesilen firmaya bir kez daha ceza kesildi. Bu seferki ceza miktarı 3 milyon 480 bin lira oldu. Ek olarak şirket hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Bolu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi kapsamındaki denetimlerde, Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki bir beyaz et firmasının atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını belirledi.

Firmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, şirket hakkında "çevreyi kasten kirletmek"ten savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezaları verilmişti. Ayrıca, atık sularını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne bıraktığı tespit edilen 2 beyaz et firması ile bir patates fabrikasına da 1 milyon 160 bin ile 3 milyon 480 bin lira arasında değişen cezalar uygulanmıştı.