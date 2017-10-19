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Bozdağ'dan ABD ile vize krizine ilişkin açıklama

ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, görüşmelerin olumlu geçtiğini, tarafların birbirini anladığını söyledi.

Bozdağ'dan ABD ile vize krizine ilişkin açıklama
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı olarak askıya alması ile ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, "Dünkü görüşmelerin çok yapıcı bir ortamda geçtiğini Dışişleri yetkilileri açıkladı. Olumlu bir havada geçti, taraflar birbirini gayet iyi anladı. Birbirine vermek istediği mesajları çok net verdiler ve yapıcı ortamda geçen görüşmeler sonunda her iki taraf da edindikleri kanaati hükümetleriyle paylaşmak üzere ayrıldılar. Türkiye'den dönen ABD yetkilileri bunu Dışişleri yetkilileriyle, ilgililerle paylaşacaklar ve sonucunu beraber göreceğiz. Bu iki ülke halklarının da aleyhine olan bir süreçtir ve doğru da haklı da bir karar değildir." dedi. 

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Kaynak: AA

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