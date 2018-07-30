Brunson'ın avukatı ev hapsine itiraz etti
ABD'li Papaz Brunson'ın avukatı Halavurt, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararına itiraz etti.
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararına itiraz etti.
Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen din adamı Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.
Kaynak: İHA