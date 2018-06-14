"Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa mutlaka bulunacaktır"

14 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Erdoğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir." dedi.

"Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok" diyen Erdoğan, "Bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz." dedi.

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Kaynak: AA