BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Armutlu-İstanbul 09.30, İstanbul-Bursa 10.30 ve İstanbul-Bursa 10.45 seferlerini programdan kaldırdı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) saat 08.30 ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.
İDO bazı seferlerini iptal etti
Kaynak: AA