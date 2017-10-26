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BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Armutlu-İstanbul 09.30, İstanbul-Bursa 10.30 ve İstanbul-Bursa 10.45 seferlerini programdan kaldırdı.

BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) saat 08.30 ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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