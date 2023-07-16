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Büyükerşen, belediyelere ÖTV muafiyeti istedi: Toplu taşıma maliyeti inanılmaz yükseldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ÖTV zamlarının ardından toplu taşıma maliyetlerine dikkat çekerek vergi muafiyeti istedi.

Haber Merkezi
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Twitter hesabından paylaşım yaparak maliyetlere dikkat çekti.

Büyükerşen, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla akaryakıt ürünlerinin ÖTV'sinin litre başına 5 TL arttığını anımsattı.

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Belediye başkanı, "Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda" ifadesini kullandı.

Büyükerşen şöyle devam etti: "Bu işin A partisi, B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımız ile aracı olup da bundan sonra binerken 2 kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulmalıdır."

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