Büyükerşen, belediyelere ÖTV muafiyeti istedi: Toplu taşıma maliyeti inanılmaz yükseldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Twitter hesabından paylaşım yaparak maliyetlere dikkat çekti.

Büyükerşen, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla akaryakıt ürünlerinin ÖTV'sinin litre başına 5 TL arttığını anımsattı.

Belediye başkanı, "Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda" ifadesini kullandı.

Büyükerşen şöyle devam etti: "Bu işin A partisi, B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımız ile aracı olup da bundan sonra binerken 2 kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulmalıdır."