Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan tekrar ziyarete açılıyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran'da tarım arazisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle ziyaretçiye kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün tekrar ziyarete açılıyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran günü saat 16.05'te tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Tarihi Gelibolu Yarımadası yangın nedeniyle ziyaretçiye kapatıldı. Dün yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Eceabat'taki orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün tekrar ziyarete açılıyor. Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında çıkan orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 20 Haziran Perşembe günü yeniden ziyarete açılacaktır” denildi.