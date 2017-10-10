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Canikli: Tehdit bitene kadar İdlib'de olmalıyız

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor" dedi.

Canikli: Tehdit bitene kadar İdlib'de olmalıyız
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali ile ilgili açıklamada bulundu.

"Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor" diyen Bakan Canikli, "Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli. Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de çatışma sesleriİdlib'de çatışma sesleri

 

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