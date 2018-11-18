Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek

18 Kasım 2018

Birleşmiş Milletler forumuna katılmak üzere 19 Kasım'da New York'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Kasım'da buradan Washington'a geçerek ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesine ilişkin, "Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA