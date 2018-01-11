Çavuşoğlu: Halkbank, mağdur edilirse hakkını araması doğal

11 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakan Atilla davası, Fetullah Gülen'in iadesi süreci ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında yürütülen soruşturma gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Halk Bankasının eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı dava hakkında konuşan Çavuşoğlu, bunun FETÖ güdümlü bir tiyatro olduğunun görüldüğünü ifade etti.

FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta düzenlediği belgelerin mahkemeye delil diye sunulmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hukukun üstünlüğünden dem vuran bir ülkenin hukuki olmayan bir siyasi yargılama sürecine sahne olması gerçekten trajikomik bir olay ve biz bunu Amerikalılara da net bir şekilde söyledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu devam edecek süreç hakkında da, infaz memurunun da cezalarla ilgili rapor hazırlayacağını, bu rapora da itirazlar olabileceğini ve sonuçta hakimin kararını vereceğini anlattı.

Ardından da temyiz yolunun geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Hangi adımlar atılır, siyasi, ekonomik yansımaları ne olur, bizler hangi adımları atabiliriz. Bunların çalışmasını yaptık. Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır." diye konuştu.

Yargıda bağımsızlık vurgusu

Yargı sürecinin bağımsızlığına işaret eden Çavuşoğlu, FETÖ'nün tüm kurumları bozduğu gibi yargıya da zarar verdiğini belirtti. Yeni anayasa değişikliğiyle yargıya olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, yargının bağımsız karar vermesini sağlayacak zeminin oluşturulmasının önemini vurguladı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkındaki soruşturmaya da değinerek her gün yeni bilgiler çıktığını, deliller ve iddiaların geldiğini ve bu nedenle hukuki sürecin kendi mecrasında devam etmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Amerika'nın şunu anlaması lazım ki bunda siyasi bir süreç yoktur. Metin Topuz ile ilgili bizim ne sorunumuz olabilir ki. Bu bizim vatandaşımız. ABD ile bir çalışma grubu oluşturduk. Karşılıklı bir şekilde bilgi paylaşımı yapacağız. Amerika'da da bildiğimiz şahısların dışında da tutuklu Türkler var. Türkiye'den Almanya'ya gidip de orada tutuklanan, adli süreç içinde olan 2 binden fazla vatandaşımız var. Almanya bir kişi, iki kişi için kıyamet koparıyor, o zaman 2 bin kişi için benim Almanya'ya yönelik ne yapmam lazım, onun karşılığı savaş açmak. Böyle bir şey olur mu? Burada adli yardımlaşma ve iş birliği anlaşmalarımız var. Oturulur, konuşulur, iadesi yapılacaksa iadesi yapılır, Türkiye'de cezasını çekmesi gerekiyorsa Türkiye'de çeker vesaire."

Çavuşoğlu sözlerine, "Dolayısıyla bu çalışma grubunu da bu ayın 23'ünde bir araya getiriyoruz, ilk toplantısını yapacaklar. Umarım etkili bir mekanizma olur ki yanlış anlaşılmalardan da kurtulmuş oluruz" diyerek devam etti.

"İadeyle ilgili bir adım yok"

Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine, yeni deliller çıktıkça ABD'ye iletmeye devam ettiklerini ve ayrıca Türkiye'de konuya ilişkin delillerin yanında kararları da ilettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar ABD'nin iadeyle ilgili attığı bir adım yok." dedi.

Çavuşoğlu, "Amerika içinde bir soruşturmayla FETÖ'nün kanunlarını nasıl ihlal ettiği açıkça ortaya çıkar. Bizim taleplerimiz meşru, haklı talepler ama Amerika bugüne kadar bu taleplerimizi yerine getirmedi." diye konuştu.

Kaynak: AA