Çavuşoğlu: Tercihte bulunmuyoruz, doğruyu söylüyoruz

14 Nisan 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Alanya İlçe 5. Kadın Kolları Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ülkenin Suriye rejimine yönelik bir müdahalesi olduğunu hatırlatarak, rejimin kimyasal silah kullanmasından sonra bu müdahalenin olduğunu ifade etti.

"Oldu, olacak, olmayacak'. Bizlerle de hep temas içinde oldular. (ABD Başkanı Donald) Trump, Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan) aradı, askeri, diplomatik, istihbari düzeyde. Diğer ülkelerle de Cumhurbaşkanımız bugün (İngiltere) Başbakan May ile görüştü." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu müdahaleyi doğru bulduk. Türkiye'den bazıları çıkıyor, 'Siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz. Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz?' O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üzerine inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Ben bu durumda tüm kandillerde, Kadir gecesi dahil, ramazanın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını Suriyeli kardeşlerimizi kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar bir milyon insanı öldüren bir zalimin mi yanında duracağız. Sırf Müslüman diye böyle bir zalimi mi destekleyeceğim?"

"Amerika'nın yanlışlarına da en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz"

Doğru ile yanlışı çok iyi ayırt etmek gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Amerika'nın yanlışlarına da en güçlü şekilde karşı çıktıklarını dile getirdi.

En güçlü karşı çıkan da kendileri olduğunu, yüzlerine söylediklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Veya İsrail veya başkası fark etmez. Ama biz ikisi arasında niye tercih yapmak zorunda kalalım. Sırf Müslüman diye bir zalim desteklenmez. Sırf Müslüman diye DAEŞ terör örgütü desteklenir mi? Müslüman geçiniyor, onun Müslüman ile de bir ilgisi yok. Herkesten fazla biz mücadele ettik DAEŞ ile. Efendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama terörist. Ben onun arkasında mı duracağım? Kendisini gelip, benim vatandaşımın ortasında patlatıp, onlarca, yüzlerce vatandaşımı öldüren ki Müslüman veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye ben onu savunamam. Biz her zaman mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız. Kim olursa olsun o yüzden yalnız burada da bir samimiyetsizlik var. Bu rejim daha önce de kimyasal silah kullandı, hep kırmızı çizileri geçti. Göstermelik, kendi kamuoyuna yönelik hareketleri de doğru bulmuyoruz. Üstelik niye sadece kimyasal silah kullandığı zaman hassas oluyoruz da her türlü silahlarla en son bir ay içinde on binlerce kişiyi sadece Doğu Guta'da öldüren bir rejime bir zalime, tepki göstermiyor ya da hesap sormuyoruz."

"Sonuç odaklı olmalıyız"

"Neden zindanlarda insanları aç susuz öldüren bir zalime ne yapıyorsun demiyoruz da sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman tepki gösteriyoruz.? Sonuç odaklı olmalıyız." diyen Çavuşoğlu, artık bu rejimin Suriye'nin başında kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bu rejimle Suriye'nin bütünleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendi insanlarını acımasızca öldüren bir insanın bir ülkeyi yönetemeyeceğini, birleştiremeyeceğini, kaosun devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1,5 yıldır süreç için gece gündüz çalıştığını, riskler de aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"En son Anayasa Komisyonu kurulması kararını verdik. Soçi'de, Cenevre'ye bağladık buradaki kararlarımızı. Daha rejim henüz Anayasa Komisyonuna liste vermedi. Muhalefet de liste veriyor, biz verdik muhalefet adına. Rejim de verecek, onların içinden bir komisyon oluşturulacak ki ülkelerin anayasası hazırlansın. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu rejim siyasi çözüme inanmıyor. Özellikle Doğu Guta'daki katliamlardan sonra askeri çözümler. Doğu Guta'dan sonra ne olacak, Homs, ondan sonra İdlib, İdlib'den sonra insanları katletmeye devam edecek. Böyle bir rejime ben yürü öldürmeye devam et mi diyeceğim? Sonuçta zalimin karşısında kim varsa, onunla iş birliği yerine gelirse, işimize gelirse yaparız. Teröre karşı kim samimiyse onunla da iş birliği yaparız. DAEŞ'e, PKK'ya karşı olduğu gibi yaparız. Burada bizim tavrımız, tutumumuz ilkelidir. Biz Rusya ile Amerika arasında bir tercihte bulunmuyoruz. Biz rejimle Amerika, Fransa, İngiltere arasında da bir tercihte bulunmuyoruz. Sadece o münferit olayla ilgili doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa eksiklikleri nedir? Bunu söylüyoruz. Bundan sonra da bu ilkeli tutumumuzu sürdüreceğiz. Ama bizim gayemiz Suriye'ye bir siyasi çözüm getirmek, barışı tekrar Suriye'ye getirmek, Suriye'nin istikrarını, sınır ve toprak bütünlüğünü garanti altına almak, biz bu konuda samimiyiz."

Kaynak: AA