Çavuşoğlu'ndan BM Genel Kurulu'na Filistin'e destek çağrısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter mesajında, "BM Genel Kurulu'nda bugün yapılacak Filistin oylamasında dünyadan güçlü destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak Filistin oylamasında dünyadan güçlü destek beklediklerini belirtti.
Çavuşoğlu, "Hiçbir onurlu, şerefli devlet, ABD gibi ülkelerin baskılarına, tehditlerine boyun eğmez. Herkes milletinin vicdanı doğrultusunda karar verecektir" ifadesini kullandı.
ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı BM Genel Kurulu'nda bugün "Kudüs'ün statüsünü, özelliğini ya da demografik oluşumunu değiştirecek her türlü karar ve eylemin geçersiz sayılacağına dair" hazırlanan karar tasarısı oylanacak.
Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad el Maliki, BM'deki Kudüs oylaması için dün New York'a gitti.
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Kaynak: AA