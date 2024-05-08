Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detayın sırrı çözüldü

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmişti. İnceleme tamamlanırken Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu. Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Garipoğlu’nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer aldığı bilgisi de yer alıyordu. Garipoğlu’nun 4 Ekim 2013- 30 Aralık 2014 arasında düzenlenen F Bloktaki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine katıldığı belirtilmişti. Garipoğlu’nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu.

Mezar açılsın talebi

Garipoğlu’nun ölüp ölmediğiyle ilgili iddialar üzerine Karabulut ailesi Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını (fethi kabir) istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişi de otopsi görüntülerini izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu.