CHP İstanbul Kongresi’nde kriz! Kongreyi durdurmak için heyet geldi

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, mahkemenin iptal talebine rağmen Beşiktaş’ta başladı. Ancak kongre devam ederken salona gelen icra heyeti tartışmalara yol açtı.

Heyet kongreye geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin iptali yönündeki talebinin ardından, icra dairesi görevlileri ile davacı tarafın avukatı Cevahir Kılıç, kongreyi durdurmak için salona geldi. Kongre girişinde CHP yöneticileri tarafından karşılanan heyet, “Bu kongre yapılamaz” diyerek uyarıda bulundu.

“Devam ederseniz disiplin hapsi” uyarısı

Heyette yer alan davacılar, kongreye devam edilmesi halinde CHP MYK üyelerine disiplin hapsi uygulanabileceğini ifade etti. Bu çıkış üzerine CHP’liler ile icra heyeti arasında tartışma yaşandı.

Kongre salonu çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

YSK’dan kritik toplantı

Yaşanan gelişmeler üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar vermek üzere saat 13.30’da toplanma kararı aldı.