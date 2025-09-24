YSK olağanüstü toplanma kararı aldı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gönderdiği yazıda, "mahkeme kararına aykırılık" gerekçesiyle bugün yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Kongre salonunda gerginlik çıktı

Kararın ardından Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet kongrenin yapıldığı salona giderek tebliğde bulunmak istedi. Ancak heyetin salona girmesi sırasında partililerle kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP'liler, tebliğin salon dışında da yapılabileceğini belirterek duruma itiraz etti ve tutanak tutuldu.

CHP yönetimi, mahkemenin durdurma talebinin "yetki aşımı" olduğunu savunurken, süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahkeme kararını görüşmek üzere bugün saat 13.30'da olağanüstü toplanma kararı aldı.