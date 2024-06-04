CHP lideri Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Özel, Anayasa Mahkemesi'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerini iptal eden kararına değinerek "Tayyip bey buradan söylüyorum yaptığınız herşeyi AYM iptal etti. 270 sayfa iptal var. Memleketin nasıl bir hukuksuzlukla yöneltildiği buradan belli oluyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen sistem kökten hukuksuzdur. Anayasa istemek için önce mevcut anayasaya uymak, yetkiyi veren milletin aklıyla alay etmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasında şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi kararları, yargılamaları herkesin dilinde. Ben de yemin ederken anayasaya göre Erdoğan da anayasaya göre yemin ediyor. Anayasaya aykırı kanun ya da KHK varsa görev 120 milletvekilini birlikte imza attırabilen CHP'dir. 60 gün içinde iğneden ipliğe inceledik. Tuğla gibi bir başvuru yaptık. Bizim 60 günde inceleyip iddia ettiğimiz aykırılıkları Anayasa Mahkemesi 6 yılda inceledi. O sırada bakanlar, rektörler, bakanlar kurulu atandı, seçimler yapıldı, beyefendiler kararı verdiler. AYM kararı, TSK'nin rütbeleri, adalet müfettişlerinin atanması, din işleri yüksek kurulunun atanması, huzur hakkı ödemeleri, Yargıtay'ın yapısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın binalarının vakıflara verilmesi"

Özel ayrıca, "Dün akşam itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kirişleri kırıktır, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. Bu devleti bu hale AKP ve MHP'nin anayasa tanımazlığı getirmiştir" dedi.