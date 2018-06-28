CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP, PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP Merkezi Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı öncesinde CHP Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilmişti.
Toplantıda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol için ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı çıkmıştı.
Erol, seçimin kaybedilmesi sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası ve parti içi değişim için oturma eylemi başlatacağını duyurmuş sonrasında bu kararından vazgeçmişti.