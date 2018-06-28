CHP olağanüstü toplandı

28 Haziran 2018

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması beklenirken, ayrıca gündem maddeleri arasında disipline sevk işlemleri de görüşülecek.

Toplantı öncesinde PM üyesi Erdal Aksünger basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aksünger, "İlk toplantının disiplinle ilgili toplanmasını normal bulmuyorum. Bugün buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Benim bununla ilgili elime ulaşan bir şey yok bununla ilgili. Kamuoyunda bir çalkantı var değerlendirme yapılması lazım. Pazar günüyle ilgili konuda muammalar var herkesin kafasında. Muammaların giderilmesi gerekir. İlk önce bir iç hesaplaşma diye bir şey diyorsak öz eleştiri getirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Eleştiriyle hakareti karıştırmamak lazım" diyen Aksünger, "Hiç kimse hakaret vari bir konuşma yapmıyor zaten. Eleştiri yapıyor parti içi demokrasi diyorsak bu en doğal hakkımız zaten" diye konuştu.

Aksünger konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurultay gerekçelerini oluşturacak şeyi bugün aslında kendi odaklanan arkadaşların söylemesi lazım. Böyle bir beklenti var kamuoyunda da parti tabanında da var."

"9'a kadar veri transferi olmayınca eleştiriler getirdim"

Adil Seçim Platformu sisteminin çalışmadığını ilk günden beri söylediğini belirten Aksünger, "Partinin dışında adilseçim.netten izlenecek denildiği için partinin inşa ettiği yer haline döndü. Oranın da 9'a kadar çalışmadığını görünce insanlar beni o saate kadar aradılar. Yetkili arkadaşlarla görüşmedik. 9'a kadar veri transferi olmayınca eleştiriler getirdim. Dün de kendileri kamuoyundan özür dilediler. Benim söylediklerimi kabul etmiş oldular" şeklinde konuştu.

Aksünger, İnce'nin önderliğinde yeni bir partinin doğup doğmayacağını ilişkin, "Şu an öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yeni parti doğabilmesi bence doğru bir şey değil şu an bunu konuşmak da doğru değil. Partinin içerisinde demokratik olarak herkes hakkını kullanır adaylığa çıkmak isteyenler çıkarlar. Bununla ilgili bence önde hiçbir engel yok" dedi.



"Tüm disiplin dosyaları için disipline gönderilmemesi yönünde oy kullanacağım"

PM üyesi Gökhan Günaydın ise bu seçimin tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini PM'de seçimin değerlendirileceğini ifade etti. Günaydın, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Tüm disiplin dosyaları için disipline gönderilmemesi yönünde oy kullanacağım. PM'nin statüleri tanımlanmış bazı kişileri yüksek disiplin kuruluna sevk etme görevi vardır. YDK onu ele alacaktır. Ancak PM'de de YDK'ya sevk edilebilmesi için yeter oyun çıkması gerekmektedir. Ben orada olumsuz oy kullananlardan birisi olacağım eğer toplantı bu yönde oylamayla sonuçlanırsa."

İnce'den teşekkür mesajı

CHP'den kurultay açıklaması