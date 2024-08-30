CHP Parti Meclisi, 2 Eylül’de toplanacak: Gündemde neler olacak?

CHP'de 6,7 ve 8 Eylül'de yapılacak tüzük değişikliği için 20'inci Olağanüstü Kurultay hazırlıkları devam ediyor.

Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. CHP kurmayları, kurultay öncesinde Parti Meclisi toplantısında bir araya gelerek, tüzük taslak metninin güncel halini değerlendirecek.

Kurultay programında neler olacak?

20. Olağanüstü Kurultay için Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta kurultayın sembolik başlangıcı yapılacak. Temsili olarak Sivas'ta başlayacak kurultay, Sivas'taki tören ve parti içi kurulların katılacağı toplantının ardından Ankara'ya taşınacak. Ankara'daki kurultayda 5 Eylül’de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak. 6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Aynı gün yeni tüzük belirlenecek. 7-8 Eylül’de ise program çalıştayı devam edecek.