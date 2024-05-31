CHP’nin dördüncü mitingi “Emek Mitingi” olacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), toplumun farklı kesimlerinden yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için mitingler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda CHP’nin dördüncü mitingi “Emek Mitingi” olacak.
CHP, atanmayan öğretmenler, emekliler ve çay mitinginin ardından yeni bir miting hazırlığında.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla toplumun farklı kesimlerinden yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için mitingler düzenleyen CHP’nin dördüncü mitingi “Emek Mitingi” olacak.
CHP’nin asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçilerin ara zam talebini görünür kılmak ve hükümetin 1 Temmuz’dan önce ara zam kararı vermesi konusunda toplumsal baskıyı örgütlemek amacıyla planladığı “Emek Mitingi”nin haziran ayı sonunda yapılacağı öğrenildi.