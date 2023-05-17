CHP’nin seçim stratejisi nasıl ilerleyecek?

CHP seçimin ikinci turu için seçim stratejsini belirledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partinin bundan sonraki süreçte dilini sertleştirerek “CHP, PKK ile işbirliğinde” söylemine karşı bir saha çalışması yapacağı belirtildi. CHP’nin bu önermeye karşı Meclis’te yemin etmeyeceği söylenen HÜDA PAR milletvekillerini örnek göstereceği söyleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen günlerde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir görüşme gerçekleştireceği söyleniyor.