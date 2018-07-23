Çıray: Akşener'i ortak imza ile aday göstereceğiz

23 Temmuz 2018

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel Başkan Meral Akşener'in kurultaya gideceklerini ve aday olmayacağını açıklaması sonrası bir grup partili ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"Genel Başkanımız siyasi tarihte az görünür bir şeye imza attı" diyen Çıray, "Başarılı olduğu bir seçim sonrası hedeflerine oluşamadığı için istifa kararı aldı. Sayın Genel Başkan, bir daha aday olmayacağını ifade etti, bu kendi iradesidir ancak bu partinin en alt tabanından en üst kadrosuna kadar başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın Genel Başkanın ortak imza ile ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir" ifadelerini kullandı.

Çıray, "Sayın Genel Başkanın görevine devam etmesi hususunda olağanüstü bir talep var. Bu bizim ortak kararımızdır" dedi.

Çıray, kurultayın ağustos ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aytun Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki sözlerine, "Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak insandır. Birisi kongre çağrısı yapar, birisi kongreden korkar. Herkes kendi işine bakmalı"" yanıtını verdi.

Bahçeli'den İYİ Parti yorumu