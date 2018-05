"Çocuk sayısına değil bezine karışırım"

25 Mayıs 2018

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Uşak'ta vatandaşlara hitap etti.

Burada yaptığı konuşmasında vaatlerini sıralayan İnce emeklilere seslenerek, "Bayramlarda 1000'er lira verecekler. Biz birer maaş demiştik, çaldılar, biraz kopya. 1000'er lirayı verirsin, enflasyon bunu belli bir yerden sonra sıfıra düşürür. Senin her yıl emekliye, asgari ücret kadar ikramiye vermen lazım. Türkiye'de en yüksek maaş ile en düşük maaş arasında 9 kat fark var. Finlandiya'da 2 kat var. Bunu çözmemiz lazım. 2008'den beri her emeklinin maaşı düşüyor. Türkiye'de sadece emekliler bir tarafa geçse Muharrem İnce, reisi cumhur olur" ifadelerini kullandı.

"Gençler marka oluşturacak"

"Türkiye'de televizyon yapılıyor, ama Türkiye bundan 10 euro kazanıyor. Otomobil yapılıyor, 100 euro kazanıyor. Boşa çalışıyoruz, neden? Markamız yok" diyerek sözlerine devam eden İnce, "Gençler sizi iyi eğiteceğiz, siz marka oluşturacaksınız. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de karşılıksız 500'er TL vereceğiz. Size bu parayı Muharrem İnce değil, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Bugün garibe, gurebaya verilen parayı AK Parti mi veriyor, devlet veriyor. 2 yıl içerisinde, hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirdin, iş bulacaksın. Oldu ki, aksilik oldu bulamadın. Aldığın kredi burs var ya, o iş bulana kadar devam edecek. Parayı nereden bulacaksın diyorlar? 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadın. Konut yapsan, 2 milyon konut yapardın. Saraya 2 milyar dolar harcadın, ev yapsaydın, 100 bin ev yapardın" şeklinde konuştu.

"Böyle yerlilik olmaz"

"Her aileye bir ev, her eve bir iş" sloganıyla yola çıktıklarını anımsatan İnce, "Bunu yapacağız. Merkez Bankası bağımsız olacak. Parti genel merkezine çağırmam. Devlet adabı bilirim ben. Bir medya kuruluşu el değiştirdi, para nereden bulundu? Ziraat Bankası'ndan bulundu. Ziraat Bankası, bu kuruluşa 1 milyar dolar verdi. Bu parayı bin fabrikaya verseydi, 4.5 milyon verirdi her fabrikaya. Bunu KOBİ'lere verseydi, 10 bin KOBİ'ye 450 bin tl verirdi. Bu parayı çiftçiye verseydi, 100 bin çiftçiye 45 bin TL verirdi. Utanmadın mı bu parayı bir kişiye vermedin mi? Her yerde yerliyim diyor, sarayın mermerleri Afyon'dan mı, Hindistan mı? Cevap bekliyorum. Böyle yerlilik olmaz. Yerli burada, milli burada" dedi.

"Çocuk sayısına değil bezine karışırım"

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3 çocuk' çağrısına atıfta bulunarak, "3 çocuk yapın diyor, şimdi artırdı, 5 çocuk yapın diyor. Ben cumhurbaşkanı seçilince çocuk sayısına karışmam, ama çocuk bezine karışırım. Benim ülkemin nüfusu genç olsun isterim, ama takdir size ait. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil, bezdeki KDV'yi indirmek. Bebek mamasından yüzde 8 vergi alan bir devletten adam olmaz. Çocuğa süt içireceğim, yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilen sütten KDV alan devletten adam olmaz. Amacım bunu çözmek. Cumhurbaşkanının görevi bunları çözmek. Çocuğun sayısına karış, doğumun şekline karış, senin haddine mi?" diye konuştu.