Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 Türkiye için zirveler yılı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2026 yılında birçok alanda önemli organizasyonlara ve projelere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu yılın Türkiye için "zirveler yılı" olarak devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Bizler de tüm kurumlarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Kimsenin motivasyonumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak"

Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığının artmasıyla birlikte yabancı heyet ziyaretlerinde de önemli artış yaşandığını söyledi.

Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumunun güçlendiğini belirten Erdoğan, "Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Havalimanı 8 ayda tamamlandı

Yeni havalimanının Esenboğa Havalimanı üzerindeki hava ve kara trafiğini rahatlatacağını belirten Erdoğan, projenin iki etap halinde planlandığını ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Erdoğan, pist uzunluğunun 3 bin metreye, genişliğinin ise 60 metreye çıkarıldığını, aynı anda 44 uçağın güvenli şekilde park edebileceği kapasite oluşturulduğunu söyledi. Pist ve taksi yollarındaki sistemlerin de uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildiğini ifade etti.

"23 yıldır Türkiye için çalışıyoruz"

Konuşmasında muhalefetin eleştirilerine de değinen Erdoğan, hükümetin son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirtti.

"Eser ve hizmet üretirken her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlara yenilerini eklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.