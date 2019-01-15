Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile olumlu seyri ekonomiye taşıyacağız

15 Ocak 2019

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine" vardıklarını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi misafir ettik mi, ediyoruz. Biz teröristlere kapımızı kapattık. PKK, YPG, PYD bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz

- Ülkemizde nasıl onları çukurlara gömdüysek, sınırlarımız dışında da onları o çukurlara gömeriz

- Bugün Afrin'de takım kurmuşlar top oynuyorlar. Şimdi aynısını Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da yapacağız

- ABD ile Suriye meselesinde farklı hedeflerimiz oldu ve bu bizi üzdü. Neden çünkü stratejik ortakların farklı yaklaşımları olur ama hedefleri aynı olur

- Özellikle Obama döneminde ilişkilerimiz adeta zehirlendi. Bize verilen sözler uzunca bir süre sahaya yansımadı

- Geçtiğimiz ay tam sahaya çıkmak üzereyken Sayın Trump ile bizim açımızdan gerçekten umut verici bir görüşme yaptık

- Sayın Başkan, Suriye'den çekileceklerini ve DEAŞ artıklarıyla mücadele işini bize bırakacaklarını açıkça ifade etti. Bunun üzerine biz de askeri harekatımızı askıya aldık

- Trump'ın dünkü mesajları beni ve arkadaşlarımı üzdü. Bunun üzerine telefonla görüştük, müspet bir görüşme oldu. Kendileri 30 kilometreyi aşkın bir güvenli bölge ifade etti. Ben bunu Obama döneminden beri söylüyordum

- Suriye'den çekilme kararını kendisi bir kez daha teyit etti

- Suriye'de etnik ve dini ayrım gözetmeden herkese kucak açtığımızı ifade ettik

- Görüşmemizde ikili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarma doğrultusunda mutabık kaldık. Suriye özelinde başlayan olumlu seyri ekonomiye de taşıyacağız

- Trump ile dün akşam tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardık

"YPG güvenli bölgede yer alamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güvenli bölge konusunda henüz atılmış ciddi bir adım olmadığını söyleyen Erdoğan, "YPG böyle bir projenin içinde yer alamaz, onlar terörist. Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. Şu andaki şartlar içinde biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "Özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Başta Amerika olmak üzere koalisyon güçleri lojistik olarak maddi destekleri bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Ve bu göçü de engeller" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, büyük ihtimalle ayın 23'ünde Putin'le bire bir görüşme yapacağını da belirtti.

Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı