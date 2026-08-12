Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef almıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği röportajda bölgesel gelişmeler ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgede güçlü bir iradeye ve kapsayıcı bir vizyona sahip olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın "Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir" anlayışı doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

"Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Erdoğan, anlaşmanın yeni bir bloklaşma amacı taşımadığını, barış ve istikrarı esas aldığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı adımın bölgesel güvenlik açısından önemine dikkati çekerek, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı bu tarihi adım, 'Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir' anlayışını somutlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.