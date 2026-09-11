Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Rize’ye her gelişlerinde yeni yatırımlarla geldiklerini belirten Erdoğan, “Şimdiye kadar Rize’ye hep elimiz dolu geldik. Taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de yeni yatırımlarımızın temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız” ifadelerini kullandı.

26 projenin açılışı yapılacak

Kentte tamamlanan yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, 26 projenin resmi açılışının yapılacağını ve 3 yeni yatırımın duyurulacağını söyledi.

Erdoğan, projelerin toplam değerinin 10 milyar liraya ulaştığını belirterek, Yağlıtaş Mahallesi’nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir caminin de açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

“Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz”

Çalışmalarını gelecek nesillere karşı taşıdıkları sorumluluk anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, “Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, “Bize zaman zaman soruyorlar, ‘Yorulmuyor musun?’ Ülkesi ve milleti için koşanda yorgunluk emaresi olur mu? Kalbi bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için şehir şehir geziyor, ülkemizin eksiğini gidermek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Kültür Sokağı açılıyor

Kentlerin gelişiminde kültür ve sanatın önemine işaret eden Erdoğan, Rize’de Kültür Sokağı’nın da açılacağını açıkladı.

Erdoğan, “Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler binadan ibaret olur” ifadelerini kullandı.

Kültür Sokağı ile yerel üreticilerin destekleneceğini belirten Erdoğan, sergi alanlarının genişletileceğini, el emeği ürünlerin destekleneceğini ve projenin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.