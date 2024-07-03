Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü: Nükleer santral ve 100 milyar dolarlık ticaret masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

İkili görüşmesi öncesi gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya'yla Sinop Nükleer Enerji Santrali'yle ilgili görüşmeleri bulunduğunu, onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Rusya ticaret hacmi

Erdoğan, Türkiye-Rusya ticaret hacminde hedefin 100 milyar doları yakalamak olduğunu belirterek "Buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz" dedi.

'Yeni projeler de planlanıyor'

Putin de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyetini dile getirerek, "Sizinle sürekli temas halindeyiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdeki durum, bölgedeki ve dünyadaki durum hakkında düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ancak uzun zaman görüşemedik. Görüşmemizden memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

İkili ilişkilere değinen Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Geçen birkaç ayda ikili ticaret hacminde küçük bir düşüş kaydedildi ancak yine de oldukça yüksek seviyede, 55 milyar dolar civarında." dedi.

Putin, Türkiye ile ortak projelere ilişkin, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor. Bundan ve geçen yıl yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek, yakın gelecekte atacağımız adımları belirlemek için sizinle bir araya gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'Turizmde rekor kırdık'

Rusya ile Türkiye arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinen Putin, "Geçen yıl 6,3 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık. Vatandaşlarımıza Türkiye'de sağladığınız elverişli şartlar için size teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'yi mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Channel One'a açıklamasında, görüşmede tüm konuların ele alınacağını ifade etti. Kremlin sözcüsü, Ukrayna ve Suriye'deki durumun görüşülmeden yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bir saat görüştüler

Açıkalamların ardından Erdoğan ve Putin bir otelde basına kapalı görüştü. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.