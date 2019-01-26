Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tünelin ucu göründü

26 Ocak 2019

Partisinin Gaziantep belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Konu ekonomi olunca sıkıntıların çözümünün biraz zaman aldığını ifade eden Erdoğan, daha önce başlatılan istihdam seferberliğiyle 2 yılda 1,5 milyonluk ilave istihdam elde edildiğini anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde, oda ve borsalarla bir araya geldiği toplantıda taahhüt aldığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'deki odaların, borsaların 2,5 milyon istihdam sağlayacağını bildirdi.

"Hayata geçmesi ve istihdama dönüşmesi zaman alıyor "

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi hem kaybımızı telafi etmek hem de atılım hamlesi başlatmak için yeni bir seferberlik ilan ediyoruz. Sanayiciden esnafa, çiftçiden ihracatçıya kadar her kesime üretimlerini, ticaretlerini, istihdamlarını artırmaya yönelik destekler, teşvikler, muafiyetler veriyoruz. Üretimi ve istihdamı artırmanın yolu yatırımdır. Hem Batı ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Körfez'den, hem Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan ciddi yatırımcı ilgisi var. Bunların fiilen hayata geçmesi ve istihdama dönüşmesi zaman alıyor, bir anda bunlar olmuyor ama artık tünelin ucu göründü."

"Kaynağı işinde kullanmak yerine faize yatırıyorlar"

Erdoğan, kısa vadeli birtakım imkanları devreye aldıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu tür sıkıntılarla karşılaştığımız oluyor, örneğin, bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Aynı şekilde döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz."

"Fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım"

Doların düştüğünü, borsanın yükseldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Marketlere, çarşıya, pazara bakıyoruz, maalesef fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız, kusura bakmasınlar. Bunun adı ticaret, para kazanma değildir. Bunun adı olsa olsa fırsatçılıktır, riyakarlıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları, 'Serbest piyasa' diyor, geç bu işi. Serbest piyasa başka bir şey. Piyasayı manipüle ederek bu fırsatçılığı meşrulaştırmaya çalışmanın serbest piyasa ekonomisinde yeri yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde devletin ve toplumun böyle bir çarpıklığa göz yumması, gözünü hırs bürümüş bir avuç spekülatöre teslim olması söz konusu olamaz."

"Amerika'yla diplomasi devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi. Münbiç ve Fırat'ın doğusu için gerektiği durumda kullanmak üzere askeri hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığına işaret eden Erdoğan, halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticelerini beklediklerini dile getirdi.

Rusya'da bulunduğu sırada yaptığı görüşmeleri anımsatan Erdoğan, "Amerika'yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleriyle devam ediyor. Bunları yakın takipte devam ettireceğiz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlara 'Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz' diyoruz" diye konuştu.

"Adana Mutabakatı 2010'da yenilendi"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var. Onlara ne diyeceksiniz biliyor musunuz, 1998 yılında Baba Esed'le o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı Anlaşması imzalandı. Ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli olan bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın 2010'da yenilendiğini ve aynı kararlılıkla şu anda da hükmünü icra ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sorsanız hepsi de bunların DEAŞ'la mücadele için Suriye'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular. DEAŞ'la mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir. Mesela son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık. Suriye krizi başladığından bu yana sınır dışı ettiğimiz DEAŞ'lı sayısı 7 binin üzerindedir. Sadece El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik."

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Kaynak: AA