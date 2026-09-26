Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkçe mesajı: Diline sahip çıkan tarihine de sahip çıkar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirterek, dilin tarih, kültür ve ortak hafızanın taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, Türkçenin binlerce yıllık köklü geçmişten gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırdığını belirterek, farklı coğrafya ve milletlerle kurulan temaslar sonucunda dilin zenginleştiğini ifade etti.

"Türkçemiz milletimizin ortak hafızasının taşıyıcısıdır"

Türkçenin şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatın her alanında milletin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olduğunu kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır."

Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçenin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde dil, kültür ve medeniyet değerlerine sahip çıkılmasının önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin küresel dünyaya kendi sözü, kavramları ve medeniyet perspektifiyle katkı sunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkçenin doğru, güzel ve özenli kullanımının yaygınlaştırılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Çocukların ve gençlerin Türkçeye olan sevgisinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajının sonunda Türk Dil Bayramı'nın Türkçenin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü şekilde varlık göstermesine vesile olmasını dileyerek, dilin gelişmesine ve yaşatılmasına katkıda bulunan isimleri rahmet ve şükranla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun." ifadeleriyle mesajını tamamladı.