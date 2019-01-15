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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.

kabine toplantısı
Dunya.com

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