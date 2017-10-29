Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı, yurt genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde çeşitli törenlerle kutlanıyor.
29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, 94 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı, yurt genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde çeşitli törenlerle kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek ve resepsiyon verecek.
Programlara Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.
Türkiye'nin 94 yıllık sanayileşme politikası
Kaynak: AA