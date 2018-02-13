Darbe girişimi davasında 2 subaya ağırlaştırılmış müebbet

13 Şubat 2018

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 26 sanıktan, aralarında örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de bulunduğu 9'u, 3 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gece saatlerine kadar süren duruşmaya, tutuklu sanıklardan Yetgin'in yanı sıra dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı eski albay Murat Macun, dönemin 1. Komando Tabur Komutanı eski yarbay Gürhan Yener, dönemin Harekat ve Eğitim Şube Müdürü eski binbaşı Mehmet Avcı, dönemin Havan Bölük Komutanı eski yüzbaşı Erkan Öztürk, eski albaylar Ekrem Bahşi, Sait Müjdat Yılmaz ile eski yarbaylar Ferhat Akgün ve Süleyman Türker katıldı.

Eski tuğgeneral Murat Yetgin savunmasında, darbe girişimi gecesi terör saldırısına karşı önlem aldıklarını iddia ederek, "Sıkıyönetim ya da darbe teşebbüsü gibi bir emir olmadı, tamamen terörle mücadeleye ilişkin faaliyetler yapıldı. Gelen emirleri sadece ben gördüm, incelemeye fırsatım olmadı, emirleri herkese dağıttım. Yaptığımız toplantı darbeye ilişkin bir toplantı değildi. Cuntacılarla bir bağlantım ve bilgim yoktur." dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise iddianamedeki suçlamalar doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını öne sürerek, beraatlarına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Murat Yetgin ile eski Yarbay Gürhan Yener'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aynı suçtan yargılanan ve bazı nedenlerle cezasında indirime gidilen eski albay Ekrem Bahşi, eski yarbaylar Ferhat Akgün, Süleyman Türker'i müebbet hapse mahkum eden heyet, diğer sanıklardan eski albaylar Sait Müjdat Yılmaz, Murat Macun ile eski binbaşı Mehmet Avcı'ya her biri için 3 yıl 9 ay, eski yüzbaşı Erkan Öztürk'e ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, Yılmaz, Macun, Avcı ve Öztürk'ün tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi kararını da aldı.

Davanın tutuksuz yargılanan diğer 17 sanığı ise üzerlerine atılı suçları işlemediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

Kaynak: AA