Demirören için taziye mesajları

08 Haziran 2018

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 80 yaşında hayata veda etti. Erdoğan Demirören'in ölümü iş ve siyaset dünyasını yasa boğdu.

Yapılan açıklamalar ve yayımlanan taziye mesajlarında Demirören'in Türkiye'nin sanayileşmesine yaptığı katkıya dikkat çektiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği mesajında, "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli iş adamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İş adamlığının yanı sıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım." ifadesine yer verdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin.

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Çok değerli bir çalışmaları olan, büyük bir insandı. Gerçekten hayırseverliği ile sadece iş dünyasında değil, sosyal alanda da başarıları olan bir insandı. Bütün iş dünyasına başsağlığı mesajımı paylaşıyorum.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Demirören ailesine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören Bey Türk iş hayatının en önde gelen insanlarından biriydi. Toplumun her kesimine her konuda katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı. Kendi politika ve duruşu ile ilgili hep umutlu, yol göstericiydi. Sanayi, eğitim, medya konusunda öne çıkıyordu. Sayın Demirören'in evlatları ve kadrosunun başarısını sürdüreceğinden şüphem yok.

Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan: Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin çok sevdiği, saydığı bir insandı. Çok yakın dostumdu. Sirkeci'de yedek parça ticareti yaparken, 50'li yılların başlarına dayanan bir dostluktu. Büyük işler yapan, lider hale gelen Türkiye'nin sanayileşmesine hizmet eden, eğitimde, medyada... Mütavazi bir insandı. Yeri doldurulamaz kayıplardandır. Beşiktaşlıydı. Futbolun gelişmesine çok katkıda bulundu

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Hepimizin başı sağ olsun. Medyamızın, iş dünyamızın önemli isimlerinden Erdoğan Ağabeyimizi kaybettik. Erdoğan ağabeyi yakından tanıma fırsatına nail oldum. Olumlu düşünen, yol gösteren bir insandı. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, umutla bakması gerekttiğini söylerdi. Ofisinde ziyaret etmiştim, golf kulübünde görürdüm. Hastanede bütün ailesini ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin, büyük bir acı. Sabırlar diliyorum.

İş adamı Göksel Gümüşdağ: Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum.

İşadamı Adnan Polat: Uzun yıllar komşuluk yaptık, yıllarca yan yana oturduk. Sevenlerine ailesine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin.