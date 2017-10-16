Deniz Baykal yoğun bakımda

16 Ekim 2017

Eski CHP Genel Başkanı ve partinin Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Baykal'a üst solunum yolları enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi.

Baykal'ın tedavi edildiği hastaneye gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yaşar, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Ciddi bir şeyinin olmadığını ve şu anda tedavi altında olduğunu öğrendim." bilgisini verdi.

Daha detaylı bilgi alabilmek ve Baykal'ı görebilmek için hastaneye geldiğini aktaran Yaşar, "Doktorları biraz sonra bir açıklama yapacaklar ama beyinde bir pıhtı atılmış, o temizlenmiş. 'Herhangi bir sıkıntı yok' diye doktorlardan bizzat duydum. Sağlığının yerinde olduğunu söylediler." dedi.

Bu arada Deniz Baykal'a boyun-damar anjiyosu yapıldığı belirtildi.

Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş'i arayarak Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA