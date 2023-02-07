DEPREM FELAKETİ: Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla iki büyük deprem - Depremle ilgili son haberler

Türkiye dün yeni güne saat 04.17’de kara bir haberle başladı.

Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket oldu.

Pazarcık depreminin ardından merkez üssü Gaziantep ve yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan yeni depremler ve artçı sarsıntılar bölgedeki 10 ili ve Suriye’yi etkiledi.

Gaziantep’te yaşanan depremlerin büyüklüğü 6.5 ve 6.4 olarak kayıtlara geçerken Elbistan’da saat 13.24'te yaşanan depremin büyüklüğü 7,6 olarak açıklandı.

AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre depremlerde 1762 kişi yaşamını yitirdi. Depremlerde 12 bin 68 kişi yaralandı. Bölgedeki 5 bin 606 yapının yıkıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

01.35

Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazından 1 çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

01.15

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

00.50

AFAD'ın son açıklamasına göre can kaybı 2 bin 379'a yükseldi. Yaralı sayısı 14 bin 483, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 4 bin 758 olarak kayıtlara geçti.

23.45

AFAD: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.25

AFAD'ın son açıklamasına göre can kaybı 2316'ya yükseldi. Bölgedeki yaralı sayısı ise 13 bin 293 olarak açıklandı.

23.14

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ile ilgili, "48 kaybımız var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda" dedi.

22.08

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

21.30

Gaziantep Valiliği: "Nurdağı Gaziantep Devlet Yolu araç trafiğinin çok yoğun olması ve yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluşturması nedeniyle ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır."

21.18

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.