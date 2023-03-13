Deprem felaketinde can kaybı sayısı yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.
Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.
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