Deprem felaketinde can kaybı sayısı yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.