Dev uyuşturucu operasyonu: 14 ilde 641 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli olarak 14 ilde düzenlenen Narkokapan-İzmir operasyonu kapsamında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonunun gerçekleştiğini duyurdu. Sokak satıcılarını hedef alan operasyonda, uyuşturucu ticaretinin mahalle ve sokaklardaki stratejik ayağına darbe vuruldu.

641 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve istihbari hazırlık sürecinin ardından şafak vakti eş zamanlı başlatılan operasyona 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 narkotik dedektör köpeği katıldı. Hava ve deniz unsurlarının da destek verdiği operasyonda 608 adrese baskın düzenlendi, 641 şüpheli gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarında yakalanan sokak satıcılarının tutuklanma oranının yüzde 95 olduğu bildirildi.

Mevcut kabine döneminde 100 bine yakın tutuklama

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı boyunca zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 43 bin 524 kişinin tutuklandığını, mevcut kabine döneminde ise bu sayının 100 bin 509’a ulaştığını vurguladı. Aynı dönemde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 357 uyuşturucu suç örgütü çökertildi. Bunların 46’sının uluslararası nitelikte olduğu belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan 136 yabancı örgüt elebaşı ve yöneticisinin Türkiye’de yakalandığını, 120 şüphelinin ise iadesinin sağlandığını kaydeden Yerlikaya, mücadelenin aynı disiplin ve kararlılıkla süreceğini ifade etti.