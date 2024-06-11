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Devlet Bahçeli’den dikkat çeken 'yüzük' paylaşımı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, yüzüğünün fotoğrafını yayınladı. Turkuaz bir taşı taşıyan yüzüğün üzerinde "Allah bana yeter" ifadesinin yer aldığı görüldü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, grup toplantısının ardından Instagram’daki hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.  MHP lideri, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde “Allah bana yeter” yazılı yüzüğünü paylaştı.

Bahçeli’nin grup toplantısındaki rozeti de dikkat çekti. MHP liderinin ceketine taktığı rozette, Göktürkçe ifadelerin yer aldığı bir akıncının yer aldığı görüldü.

Bahçeli, Ayasofya’nın ibadete açılışının öncesinde üzerinde Ayasofya silueti bulunan özel tasarım bir yüzük yaptırmıştı.

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