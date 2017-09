Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Habur açıklaması

26 Eylül 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak referandumunun ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 televizyonunda konuşan Çavuşoğlu, Habur sınır kapısının kapatılmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Habur sınır kapısı ile ilgili muhatabımız Bağdat'tır, niye kapatalım" dedi.

Kuzey Irak'taki referandum konusunda İsrail ile bir temas kurmadıklarını da belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Irak ile yaptığı ortak tatbikat, bir talebi olursa Irak'a sınır bütünlüğünü koruması için destek vereceğiz demektir. Irak'tan gelecek talepleri değerlendiririz, ortak operasyon dahil her şey masada. İran ile ortak işbirliğindeyiz ancak işbirliği yapmak ortak operasyon anlamına gelmez. Arazide bulunan askerlerimiz her an her türlü mücadeleye hazırdır, yeter ki bir sinyal gelsin"

Bugün bir açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır kapısının şuan için açık olduğunu, ancak ilerleyen günlerde kapatılmasının gündemde olduğunu söylemişti.

Referandum için oy kullanma işlemlerinin başlamasının ardından dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da, "Silopi'de silahlı kuvvetler boşuna beklemiyor. Her türlü tedbiri alacağız. Bakalım Kuzey Irak petrolünü bundan sonra nereye satacak? Vanayı kapattık mı ne olacak? Kuzey Irak'a giriş-çıkışlar da kapatılacak" şeklinde konuşmuştu.

"Habur, ihracatı olumsuz etkiler"

Kaynak: Reuters