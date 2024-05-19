Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin kaza yapmasının ardından yardım açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."