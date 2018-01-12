Dışişlerinden ABD'ye seyahat uyarısı

12 Ocak 2018

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. Saldırılar ABD'de yaşanan terörizme ve ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.

Ayrıca, resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta, vatandaşlarımıza yönelik açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.

Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir"

ABD, yurt dışına seyahat planlayan vatandaşları için yeni bir danışma dizini uygulamaya koymuş, Türkiye bu dizinde "Gitmeyi tekrar düşünün" başlıklı kategoride yer almıştı.

ABD'den yeni seyahat uyarısı