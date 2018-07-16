Dışişleri'nden Menbiç açıklaması
PKK/YPG'nin son grubunun da Menbiç'ten ayrıldığı iddialarına Dışişleri'nden yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "abartılı buluyoruz" şeklinde yorum yapıldı.
'YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiği' iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
"YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı, süreç devam ediyor" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
YPG Menbiç'i tamamen terk etti