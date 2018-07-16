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Dışişleri'nden Menbiç açıklaması

PKK/YPG'nin son grubunun da Menbiç'ten ayrıldığı iddialarına Dışişleri'nden yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "abartılı buluyoruz" şeklinde yorum yapıldı.

Dışişleri'nden Menbiç açıklaması
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'YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiği' iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı, süreç devam ediyor" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada  PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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