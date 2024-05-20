  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. DMM, Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu iddia edilen bazı görüntüleri yalanladı
Takip Et

DMM, Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu iddia edilen bazı görüntüleri yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı açıklamasında bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu fotoğrafların, 2024'ün ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiği aktarılan açıklamada, fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

İran'da ulusal yas ilan edildiİran'da ulusal yas ilan edildiDünya