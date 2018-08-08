ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın, bölgenin doğusunda bu gece saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar batı ve güneybatıdan saatte 60 ila 75 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Son dakika hava durumu Meteoroloji

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.